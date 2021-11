Estorsioni con mazza da baseball, due arresti a Novara

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Sono stati identificati e arrestati dalla polizia a Novara i responsabili del violento pestaggio a colpi di mazza da baseball nei confronti di un 35enne di origini pakistane. M.Z. e I.M., pakistani di 29 e 31 anni da tempo residenti nella provincia, sono ora accusati di estorsione, rapina e lesioni personali.

La violenza lo scorso 14 settembre nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La vittima stava bevendo un caffè, seduto al tavolino di un bar con un conoscente, quando è stato avvicinato da uno dei due pakistani che gli ha sottratto il cellulare e gli ha chiesto di consegnargli tutti i soldi che aveva. Al suo rifiuto è stato raggiunto dal complice, e da altre persone ora in fase di identificazione, che ha iniziato a colpirlo con la mazza da baseball. "Colpitelo più forte, dovete ammazzarlo", le frasi di incitamento rivolte dal primo uomo ai compagni.

L'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona e le testimonianze dei presenti, oltre a quella della vittima costretta a trasferirsi temporaneamente all'estero per timori di ritorsioni, hanno permesso alla Squadra Mobile della Questura di Novara di effettuare i due arresti. Le indagini proseguono, oltre che per identificare gli altri complici, per stabilire se i due arrestati abbiano commesso altri episodi analoghi. (ANSA).