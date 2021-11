Artissima, Fondazione Arte Crt compra opere per Gam e Rivoli

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt conferma il sostegno ad Artissima. Nei giorni della fiera - all'Oval dal 5 al 7 novembre - acquisirà nuove opere per il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e la Gam - Galleria civica d'Arte Moderna di Torino. "La selezione di nuove opere d'arte da inserire nella propria prestigiosa Collezione è la strategia più efficace per supportare con continuità il sistema dell'arte contemporanea, rendendola accessibile al grande pubblico", spiega la presidente Anna Ferrino. Le opere implementeranno la Collezione della Fondazione che comprende circa 870 opere di 300 artisti, per un valore di oltre 40 milioni di euro La Fondazione Arte Crt lancerà inoltre il progetto Surfing Nft con l'Ogr Award e in collaborazione con i professionisti del settore digitale e legale, Artshell e Lca Studio Legale. Gli artisti presentati dalle gallerie di Artissima potranno sperimentare la produzione di un'opera tramite i Non Fungible Token e la tecnologia blockchain in un contesto specializzato in cui l'attenzione si concentra sulla qualità dell'opera e non solo sul suo valore di scambio. Grazie al sostegno della Fondazione Arte Crt, Artissima offrirà a cinque artisti e alle rispettive gallerie la possibilità di produrre un'opera digitale registrata con Nft su blockchain e di visualizzarla in una piattaforma elaborata ad hoc da Artshell, senza l'obbligo di venderla con il tradizionale processo di scambio in cripto-valute. Gli artisti scelti riceveranno un budget di 8.000 euro ciascuno messo a disposizione dalla Fondazione Arte Crt.

Tra le opere presentate verrà selezionata quella vincitrice dell'Ogr Award, che sarà acquisita dalla Fondazione Arte Crt.

(ANSA).