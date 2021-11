Arte: Others 2021 guarda alle donne e all'ambiente

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - The Others 2021 festeggia i dieci anni, dal 4 al 7 novembre 2021, nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni con un'edizione che accende i riflettori sull'attualità. Interpretare il contemporaneo con il linguaggio dell'arte è l'obiettivo: dal ruolo della donna in medio-oriente all'ambiente, passando dalla musica fino alla visione mostruosa del futuro, la fiera sviluppa una ricerca sui temi che riempiono tutti i giorni le pagine di giornali, tv e social.

Fra le novità di quest'anno, una nuova concezione dello spazio, che cancella i corridoi per permettere ai visitatori una 'passeggiata culturale' all'interno di 8 piazze sulle quali si affacciano 56 espositori provenienti da tutto il mondo disposti a raggera. Other 2021 ospita anche i principali festival culturali torinesi, nonché una rassegna musicale all'aperto a cura di Associazione Tum, che va dall'elettronica all'hip hop.

Fra i temi di attualità ci sono l'attenzione dei millennials verso l'ambiente e il ruolo della donna nella cultura curda, con la collaborazione di alcune gallerie che accolgono solo il lavoro di artiste donne, tra le quali la galleria SheBam! con il progetto Vice Versa e la Crumb Gallery con il progetto Contingency-Confini.

Anche il tema del rapimento mistico e sensuale viene declinato dal punto di vista delle artiste donne come Galamb Thordai e Dorothée Louise Recker ,portate dalla Galleria SheBam! (ANSA).