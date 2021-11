4 novembre: porte aperte per le caserme della Taurinense

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Porte aperte alle caserme di Torino e Cuneo e una mostra a Fossano. La Brigata Alpina Taurinense celebra così la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che assume quest'anno un significato speciale, essendo iniziate da pochi giorni le celebrazioni per il 150esimo anno dalla costituzione degli Alpini, con oltre 30 eventi e cerimonie pubbliche in Piemonte e in Abruzzo che in questo inizio di novembre vedranno le penne nere della Taurinense a fianco dei cittadini per ricordare e commemorare chi ha dato la vita per la patria.

Il 5 novembre, alla Caserma Monte Grappa di Torino il pubblico potrà visitare la Sala della Rimembranza delle Truppe Alpine piemontesi e una mostra di mezzi e materiali in dotazione al corpo, mentre a Cuneo alla Caserma Vian, sede del secondo Reggimento Alpini, verranno esposti mezzi tattici ed equipaggiamenti utilizzati dagli Alpini del Doi in ambiente montano e in operazione. Il 6 novembre, invece, in piazza Castello a Fossano il primo Reggimento Artiglieria Terrestre e il 32esimo Reggimento Genio Guastatori mostreranno i propri mezzi e materiali.

Accanto all'obice da 105/14 e al mortaio pesante, si potranno osservare gli operatori del Meteomont e le Squadre di Soccorso Alpino Militare con i mezzi cingolati da neve, oltre ai team di bonifica da residuati bellici e agli assetti impiegati in caso di calamità naturali. (ANSA).