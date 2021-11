'Visite d'impresa',tour riparte da eccellenze agroalimentari

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Riparte il programma 'Visite d'impresa', con due mesi - novembre e dicembre - dedicati alle eccellenze agroalimentari. Prima tappa, il 5 novembre, da Guido Gobino, artigiano torinese nell'arte del cioccolato; il 19 novembre toccherà alle Pastiglie Leone, azienda con 150 anni di vita alle porte di Torino che propone una seconda data, il 3 dicembre. Visita anche a Casa Marchetti, il 20 novembre e5 dicembre, a La Perla il 26 novembre,.

Le prime aziende ad aderire all'iniziativa, nata nel 2005 come progetto di Turismo Industriale su proposta della Camera di commercio di Torino, sono state quelle appartenenti ai settori Automotive, Design e Penne. L'obiettivo è di rendere fruibili al pubblico realtà industriali del territorio con importanti marchi sinonimo di Made in Italy ed innovazione tecnologica. Dalle 9 aziende del 2005 alle 60 circa di oggi - nelle categorie merceologiche Aerospaziale, Agroalimentare, Ambiente ed Energia, Arte Cultura Editoria, Automotive e Design, Cosmesi, Manifatture ed Artigianato, Tessile - sono stati oltre 32mila i visitatori.

Il costo delle visite è di 18 euro per quelle a piedi (ridotto 11 euro) e di 35 in bus (ridotto 30). Il ridotto è per i possessori della Torino+Piemonte Card e Abbonamento Musei e per gli under 12. Obbligo Green Pass, acquisto on line su: https://www.arteintorino.com/component/hikashop/product/7736-mad e-in-torino-tour-the-excellent.html. È inoltre on line il nuovo canale tematico realizzato dall'ATL Turismo Torino e Provincia sul portale turismotorino.org dedicato al progetto "Made in Torino. Tour the Excellent'. (ANSA).