Tennis: Tourinlove regale nuove carrozzine alla Federtennis

La Federtennis ha undici nuove carrozzine per sviluppare il settore wheelchair. Sono state consegnate a Gianluca Vignali, responsabile del settore per la Federazione Italiana Tennis, dai quattro imprenditori di Sportour al termine di un torneo che ha visto sfidarsi alcuni giocatori azzurri di tennis in carrozzina con personaggio dello sport e dello spettacolo, come Neri Marcorè, Adriano Giannini, Jimmy Ghione, Roberto Rosetti e Stefania Chieppa. Presentatore d'eccezione Fabio Caressa.

"Quello che abbiamo visto a Tourinlove, tennisti in carrozzina che giocano assieme ad altri tennisti, è quello che mi piacerebbe vedere in tanti circoli d'Italia, perché il tennis può e deve essere inclusione - osserva Vignali -. Le carrozzine che abbiamo ricevuto faranno parte di un progetto di sviluppo e di 'professionalizzazione' del tennis in carrozzina: anche il nostro movimento è in crescita e puntiamo a portare un atleta alle Paralimpiadi di Parigi 2024". In finale Edgar Scalvini e Neri Marcorè hanno battuto 4-2 Bracciali-Mazzei. Bravissime e affiatissime le tenniste Capocci-Chieppa che hanno conquistato il terzo posto superando in finale Cippo-Giannini.

"Sono assessore allo Sport da appena 48 ore - commentato Mimmo Carretta, con delega anche ai Grandi eventi - e quindi partecipo solo da spettatore ammirato e soddisfatto che nella città di Torino si sia potuto disputare un evento con queste finalità e con questo spirito". La possibilità di donare e di implementare così le carrozzine a disposizione della Federtennis prosegue sia attraverso il crowfunding attivo al link https://gofund.me/b20b6fc6, sia attraverso la vendita all'asta delle magliette originali e autografate di Belotti, Chiesa, Dybala, Bremer, Ibrahimovic e Dumfries, regalate da Torino, Juventus, Inter e Milan per sostenere Sportour e Tourinlove.

