Sorpresi dalla nebbia, escursionisti soccorsi in Val Chisone

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti ieri sera a Pramollo, in Val Chisone, per soccorrere tre escursionisti in difficoltà.

La fitta nebbia aveva fatto perdere loro l'orientamento lungo un sentiero in località colle del Lazzarà. La richiesta di aiuto e l'indicazione della posizione hanno permesso alla squadra di Pinerolo, con il contributo del nucleo cinofili e degli operatori tas (topografia applicata al soccorso), di ritrovare in buone condizioni le persone e ricondurle al sicuro. (ANSA).