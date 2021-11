Scoppio Quargnento: piazza intitolata alle tre vittime

(ANSA) - QUARGNENTO, 02 NOV - L'amministrazione comunale di Quargnento, a due anni dalla tragedia nella quale morirono tre vigili del fuoco, travolti dallo scoppio di bombole in una cascina ha deciso di intitolare un piazza alle vittime, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. La cerimonia di intitolazione, nell'attuale area parcheggio di via Corrente, è in programma domenica 7 novembre. L'intitolazione è stata autorizzata dalla Prefettura, in deroga alle disposizioni che prevedono tempi di almeno 10 anni per le persone decedute. Il sindaco di Quargnento, Paola Porzio, ringrazia il comandante dei Vigili del fuoco di Alessandria,. ing. Mariano Guarnera, "per la grande disponibilità dimostrata nel rafforzare la sinergia già esistente con l'intero Corpo, cui questa tragedia ci lega con grande affetto e ammirazione". (ANSA).