Arte, nella Wunderkammer della Gam 130 opere di Luigi Ontani

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - E' Luigi Ontani il protagonista della prima esposizione di opere contemporanee nello spazio denominato Wunderkammer della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. La mostra Alam Jiwa & Vanitas, curata da Elena Volpato, propone - da domani 3 novembre fino al 30 gennaio 2022 - oltre 130 opere su carta alle quali Ontani ha rimesso mano negli ultimi due anni, ultimando e dipingendo disegni a china realizzati negli anni Ottanta e Novanta.

Ontani (Vergato, 1943) ha creato le Camere delle meraviglie, a partire dalla fine degli anni Sessanta quando compose la sua Stanza delle Similitudini. Per tutta la vita ha ridisegnato nei minimi dettagli decorativi lo spazio dei suoi diversi studi e delle sue abitazioni. Anche questa mostra è un ambiente-mondo attraversato da un'unica ghirlanda allegorica di innumerevoli figure e significati, sacri e profani, della cultura d'Oriente e d'Occidente. Sono simulacri intrecciati tra loro che si rispondono da un capo all'altro della stanza prendendo di volta in volta forma di scultura, di fotografia acquarellata, di immagine lenticolare, di maschera, di burattino da teatro d'ombre o di acquerello.

Il corpus si compone di diverse serie. Molti sono nudini tracciati dal vivo, di fronte al modello, ma nessun naturalismo ha spazio in queste opere. Gli arti dei ragazzi ritratti si metamorfizzano in zampe di Ganesha, in uova dorate, in foglie di ontano, in code di tritone. Anche il fiore sensuale dell'Alam Jiwa, da cui l'esposizione prende il titolo e di cui Ontani adorna una serie unitaria di 18 acquerelli, è trasfigurazione di se stesso. (ANSA).