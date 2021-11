Ucciso con un colpo di pistola sulla sua auto

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Un uomo di 52 anni, incensurato, Massimo Melis, è stato trovato morto domenica pomeriggio sulla sua auto in via Gottardo, a Torino, ucciso con un colpo di pistola. Secondo a quanto si apprende da fonti investigative, aveva appena riaccompagnato a casa al sua fidanzata. Poi era tornato in via Gottardo e si era fermato in auto a fumare una sigaretta. L'uomo, di origini sarde, lavorava come operatore della Croce Verde.

Il cadavere è stato ritrovato da un passante nel tardo pomeriggio, sull'auto parcheggiata. Indaga la Squadra mobile della Questura. (ANSA).