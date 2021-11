Torino, uomo ucciso nella sua auto

Il cadavere di un uomo di 52 anni morto per un colpo di arma da fuoco è stato ritrovato all'interno della sua auto in via Gottardo a Torino, alla periferia nord della città, vicino all'ospedale San Giovanni Bosco. Secondo fonti investigative si tratta di omicidio.L'uomo sarebbe stato colpito appena risalito sulla sua auto dopo essere stato in un bar. A quanto si apprende era incensurato.

L'uomo aveva appena riaccompagnato a casa la sua fidanzata. Poi era tornato in via Gottardo e si era fermato in auto a fumare una sigaretta. Lavorava come operatore della Croce Verde. Il cadavere è stato ritrovato da un passante nel tardo pomeriggio, nell'auto parcheggiata. Sull'omicidio indaga la Squadra mobile della Questura.