Musei: Mauto, 7.000 visitatori nel ponte di Ognissanti

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Nel ponte di Ognissanti, da sabato 30 ottobre a oggi, novembre del Mauto i visitatori sono stati quasi 7000. Nel museo sono allestite 3 mostre in corso, due delle quali appena inaugurate, che raccontano tre diversi linguaggi - fotografia, pittura e design - attraverso i quali l'automobile è stata rappresentata. Sono le foto dell'archivio storico Adriano Scoffone che, negli anni tra il 1925 e il 1930, ha immortalato "Quei temerari delle strade bianche. Campari, Nuvolari e Varzi alla Cuneo - Colle della Maddalena"; le opere pittoriche di Caty Torta, allieva di Casorati e pilotessa spericolata; e infine gli oltre 100 disegni di Giovanni Michelotti che, esposti insieme a 13 vetture uscite dalla sua matita, rappresentano la più ampia retrospettiva mai realizzata sul designer torinese.

"Tre proposte espositive, oltre alla collezione permanente, che hanno saputo attrarre un pubblico ampio ed eterogeneo, e hanno contribuito ad ottenere quest'ottimo risultato nel primo ponte dopo le lunghe chiusure e la tante limitazioni degli ultimi mesi. Un risultato che ci fa sperare in un andamento positivo anche nei prossimi mesi, per i quali stiamo pensando a nuove e altrettanto varie proposte" commenta Mariella Mengozzi, direttore del Mauto (ANSA).