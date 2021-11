Milite Ignoto: delegazione Fai al cimitero di Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 NOV - Sotto la pioggia battente la delegazione Fai (Fondo Ambiente Italiano) formata da una trentina di persone si è ritrovata nel cimitero cittadino al campo dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. "Questo è un anno particolare, in cui si ricorda il centenario della tumulazione della salma del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Le tombe - spiega il capodelegazione Ileana Spriano - sono di ragazzi, non ignoti ma ignorati sì. Qualche fiore di plastica qua e là; qualche vaso rotto; le targhe di traverso; qualche preghiera, a ricordo di coloro che persero la vita. I nostri due volontari Fabio Tessaro ed Eric Lacosta si sono prodigati per ripristinare il decoro dell'area". Deposta una corona d'alloro al monumento principale e letta la preghiera del Milite Ignoto. (ANSA).