Maltempo: tregua dopo piogge, a metà settimana neve a 1.300

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Schiarite dopo le piogge che da sabato sono cadute sul Piemonte, con nevicate a partire dai 1.800-2.000 metri. Le precipitazioni sono state regolari e non hanno causato problemi, contribuendo anzi a ridurre il deficit pluviometrico che persiste in alcune aree della regione. Le piogge più intense nelle ultime 24 ore si sono avute sulle zone appenniniche al confine con la Liguria, 50-55 mm al massimo. Il ritorno del tempo soleggiato sarà tuttavia di breve durata - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - e già mercoledì una nuova perturbazione porterà ancora un po' di pioggia, con quota neve in calo, a 1.300-1.500 metri di altitudine. (ANSA).