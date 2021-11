Lunga coda per tamponi in farmacia del centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Lunga coda per i tamponi rapidi, questa mattina, alla farmacia 'Porta Nuova' vicino all'omonima stazione ferroviaria di Torino, in via Sacchi. "Sono arrivata da San Giorgio Canavese (a una quarantina di chilometri dal capoluogo piemontese, ndr) perché è l'unica che li fa senza prenotazione". La fila sotto i portici e fin quasi sulla strada ha raggiunto l'ottantina di persone, molte sono arrivate prima ancora che la farmacia aprisse. "Sono esausta - racconta la farmacista - sono giorni che lavoriamo senza sosta". "Per i tamponi riprendiamo questo pomeriggio alle 15 fino alle 18, perché siete in troppi", dicono dalla farmacia alle persone che aspettano il proprio turno. (ANSA).