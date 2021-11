Insegnante uccisa: morto il padre di Gloria Rosboch

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Si è spento questa mattina, a 90 anni, Ettore Rosboch, il papà di Gloria, la professoressa di Castellamonte (Torino) uccisa nel 2016 quando aveva 49 anni. I funerali si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castellamonte, dove l'uomo abitava con la moglie Marisa.

Riposerà accanto alla sua unica figlia. Per l'omicidio di Gloria Rosboch è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere Gabriele Defilippi, l'ex allievo che la strangolò dopo averla raggirata per portarle via 187 mila euro. (ANSA).