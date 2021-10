Sorpreso a rubare legna minaccia morte agenti, arrestato

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Sorpresi a rubare legna nel Parco naturale della Valle del Ticino, hanno minacciato di morte gli agenti della polizia locale intervenuti. Per questo motivo un uomo è stato arrestato e altri due sono stati denunciati. A darne notizia, su Facebook, è il sindaco di Trecate e presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti.

Si tratta di tre uomini di origini romene, tutti maggiorenni, sorpresi dalla polizia locale di Trecate a tagliare e caricare su un furgone alcuni alberi appena tagliati in una zona non di loro proprietà. Mentre gli agenti provvedevano al recupero del legname e delle due motoseghe utilizzate, uno dei tre li ha minacciati di morte con l'obiettivo di intimidirli e di impedire l'accesso al furgone. L'uomo è stato tratto in arresto per rapina impropria e condotto nel carcere di Novara a disposizione dell'autorità giudiziaria; i due complici sono stati denunciati a piede libero per furto. Le motoseghe utilizzate sono state sequestrate. (ANSA).