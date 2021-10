No Green pass come prigionieri lager, protesta choc a Novara

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Davanti a farneticazioni come quelle di Novara non è possibile invocare la libertà d'espressione garantita dalla Costituzione. Paragoni impossibili come quello cui abbiamo assistito costituiscono un assoluto abuso e un'offesa alla Memoria, che non è solo Memoria ebraica ma patrimonio comune di una società e civiltà. Come spesso denunciato in questi mesi e anni, un presidio valoriale sempre più a rischio e il cui persistente oltraggio a rischio mette anche il nostro futuro". Lo dice all'ANSA Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, unione delle comunità ebraiche italiane.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si dice "scioccato da chi si richiama ai campi di concentramento. Sono cose fuori dalla grazia di Dio. Non esiste dittatura sanitaria.

Dobbiamo insistere a dare messaggi basati su evidenza scientifica. Queste persone non vanno insultate, ma convinte sui dati che ci dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri".

(ANSA).