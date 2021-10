Dybala 'rialziamoci, uniti per ribaltare situazione'

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "So bene che le parole non bastano, ma dobbiamo rialzarci e abbiamo bisogno di essere tutti uniti per ribaltare la situazione. Forza Juve": questo il messaggio social di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, dopo la seconda sconfitta consecutiva rimediata a Verona contro l'Hellas. Ora per i bianconeri c'è da pensare alla Champions League, martedì è in programma l'appuntamento contro lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium. (ANSA).