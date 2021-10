Tempo: Piemonte, neve in montagna

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Il passaggio di una perturbazione atlantica sul Piemonte si è tradotto, in diverse località di montagna, nella prima nevicata della stagione. I fiocchi hanno imbiancato il Sestriere, l'Alta Valle di Susa, l'Alpe di Mera (in Valsesia) e, nel Vco, il Mottarone e la zona di Macugnaga.

Per domani si attendono piogge deboli e intermittenti in pianura e, sulle Alpi nordoccidentali, un aumento della quota neve fin sopra i 2.000 metri. (ANSA).