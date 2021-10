Fa attraversare confine su tir, arrestato passeur migranti

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Lo hanno colto sul fatto, mentre cercava di far salire alcuni migranti sui tir parcheggiati a Salbetrand (Torino), in alta Val di Susa, per farli attraversare clandestinamente il Frejus e raggiungere la Francia. Un passuer iracheno di 32 anni è stato arrestato dalla polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, durante un'operazione in contrasto con l'immigrazione clandestina verso il confine francese.

L'indagine è nata dopo che nei scorsi mesi, nelle aree di servizio di Rivoli e Salbetrand e lungo l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, erano stati scoperti diversi stranieri nascosti nei tir. Alcune sere fa gli agenti del Commissariato e del Settore Frontiere di Bardonecchia insieme ai colleghi della polizia stradale hanno individuato sui treni in arrivo 50 migranti provenienti da Torino. Questi venivano poi suddivisi in gruppi e indirizzati nel parcheggio degli autoarticolati dell'area di servizio 'Gran Bosco Ovest', dove il passeur li doveva nascondere nei mezzi all'insaputa degli autisti.

I migranti hanno raccontato agli investigatori di essere partiti su barconi da un porto dell'Egeo e di aver pagato 12 mila dollari a persona per arrivare sulle coste meridionali italiane. Per l'ultima tratta, quella di 'competenza' del passeur iracheno, avevano pagato 120 euro a testa. (ANSA).