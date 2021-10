Belotti fa 100 in A: "Futuro? Valuterò a fine anno"

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Per me è un onore, so che i miei gol servono per portare punti al Toro e sono chiamato in causa per questo". Così l'attaccante granata, Andrea Belotti, che con la rete alla Sampdoria ha raggiunto quota 100 in Serie A. "Non avevo preparato maglietta, aspettavamo il momento più opportuno - aggiunge ai microfoni di Dazn - e ora penseremo ad altri traguardi: dobbiamo ancora migliorare tanto".

E sul futuro. "Con l'allenatore sono stato chiaro e diretto, avevo espresso la mia volontà di rimanere e poi faremo valutazioni - spiega il capitano del Torino, con il contratto in scadenza - adesso ho solo tanta voglia di rivalsa dopo due stagioni negative e al di sotto delle aspettative: voglio fare un grande anno per rendere felici i tifosi". (ANSA).