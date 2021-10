Tlc: torinese Dylog Hitech acquista Parmacontrols

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - La torinese Dylog Hitech espande la presenza mondiale nell'ispezione a raggi X nel Food & Beverage, attraverso l'acquisizione di Parmacontrols. La Dylog Hitech, spin-off di Dylog Italia, è un gruppo italiano che fattura circa 300 milioni di euro globalmente e che controlla marchi come Buffetti e Cartiere Pigna.

L'obiettivo di questo progetto è il rafforzamento e il completamento della gamma prodotti basata sui controlli a raggi x per il settore alimentare, macchine già esportate in almeno 60 paesi esteri, con una serie di ispettori dedicati al beverage ed un'altra agli strumenti da laboratorio.

Parmacontrols è una piccola azienda nata trenta anni fa e localizzata nel pieno della food valley emiliana, centro mondiale per l'impiantistica alimentare. Il binomio Dylog-Parmacontrols pone questa nuova compagine al vertice del mercato mondiale dei controlli per il Food & Beverage, con un portfolio di prodotti completo, integrato ed assolutamente flessibile per aderire alle diverse esigenze di un mercato estremamente variegato.

"Attraverso questa operazione ed innestando nel nostro core business un marchio storico molto conosciuto, puntiamo a rafforzare la nostra presenza nel campo delle ispezioni per il settore alimentare e delle bevande, un settore in questo momento in pieno fermento" spiega Marco Pipino, general manager di Dylog Hitech. "In un mercato globalizzato come l'attuale una pur brillante piccola azienda da sola non poteva competere adeguatamente, per cui la fusione con Dylog significa consolidare il lavoro fatto sin qui facendo confluire la nostra lunga esperienza nel settore controlli in una struttura aziendale di alto profilo tecnico, che ci permetterà di avere la consistenza necessaria per guadagnare sempre nuove quote di mercato, soprattutto sui mercati esteri" commenta Emilio Chiesi, fondatore di Parmacontrols che rimarrà al timone dell'azienda come amministratore delegato (ANSA).