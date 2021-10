Montagna: il Piemonte a SkiPass, pronti a ripartire

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Da oggi al primo novembre il Piemonte presenta la sua ricca offerta di turismo invernale e sulla neve allo SkiPass, il Salone del Turismo e degli Sport invernali di Modena, punto di riferimento internazionale per appassionati e operatori del settore, a Modenafiere. Con 1.350 km di piste, 50 stazioni sciistiche, 14 snowpark, strutture ricettive di qualità, impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto a ripartire.

Il Padiglione A, allo stand 43 la Regione Piemonte, con VisitPiemonte - Regional Marketing and Promotion, accoglie pubblico e operatori insieme ai rappresentanti delle Atl Turismo di Torino e Provincia, Biella Valsesia Vercelli, del Cuneese, dei Comprensori sciistici e dei Consorzi turistici del territorio.

Fin da oggi, giorno di apertura della fiera, gli operatori piemontesi hanno l'opportunità di confrontarsi con un parterre selezionato di buyers nazionali ed esteri in occasione di Ski Pass Matching Day, workshop B2B, quest'anno online. Tra i tanti incontri in programma le presentazioni delle ultime novità della ViaLattea, il più vasto comprensorio dell'Italia settentrionale, il 30, e di BardonecchiaSki il giorno dopo. Entrambe le stazioni apriranno il 4 dicembre.

Arricchisce l'offerta turistica in chiave sostenibile, una rete di itinerari e percorsi per praticare in sicurezza oltre allo sci da discesa, slittino e bob, snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate con le racchette da neve, pattinaggio, sci di fondo, escursionismo e sleddog.Tra le novità di della Villa Lattea, il Winter Pass, una nuova formula di tessera nominativa ricaricabile. (ANSA).