Esercito: giurano i 123 ufficiali del Corso 'Esempio'

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - I 123 sottotenenti del 201/o corso 'Esempio' della Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino hanno pronunciato la formula del Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana confermando il proprio impegno a servire le istituzioni dello Stato. La cerimonia si è tenuta nell'Aula Magna di Palazzo Arsenale, storica sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito davanti alla Bandiera d'Istituto decorata di medaglia d'argento al Valore Militare e in presenza del Comandante della Scuola, Generale di Divisione Mauro D'Ubaldi.

"Il Giuramento è un atto sacro e solenne, che vi impegna individualmente, sul piano etico e professionale, per tutta la vita. Quella che farete oggi è una scelta più matura e consapevole, che vi responsabilizza ancora di più in virtù del grado che indossate", ha detto il generale rivolgendosi agli ufficiali.

Famigliari e parenti dei giovani ufficiali hanno seguito l'evento online.

I 123 ufficiali hanno frequentato il biennio di formazione tecnico-professionale presso l'Accademia Militare di Modena e resteranno a Torino per i 3 anni necessari a conseguire le lauree triennale e specialistica in Scienze Strategiche Militari. Successivamente saranno assegnati alle diverse unità dell'Esercito operanti su tutto il territorio nazionale. (ANSA).