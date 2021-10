Calcio: Allegri, Juve abbi più paura per alzare attenzione

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "In questo momento non serve dare spiegazioni o parlare, ma soltanto stare in silenzio e lavorare per fare risultati migliori": Lo dice Massimiliano Allegri che cerca di far ripartire la sua Juventus dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. "Dobbiamo avere più paura, ma nel senso che grazie a quella alzi l'attenzione - spiega il tecnico bianconero - e dobbiamo farlo già da Verona: serve sempre lo stesso atteggiamento, che giochi contro il Real Madrid o contro le squadre di medio o bassa classifica. Non possiamo permetterci di abbassare la tensione quando siamo in fase difensiva".

(ANSA).