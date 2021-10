Associazione Biella lotta all'ictus celebra un anno attività

(ANSA) - BIELLA, 29 OTT - Festeggia un anno di attività l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, Alice, nata a Biella il 27 giugno del 2020. Lo fa con un incontro in programma sabato 30 ottobre presso la Sala dello Stemma di Palazzo Ferrero.

L'ictus - ricordano i promotori di Alice - è un evento che insorge all'improvviso e determina una lesione al cervello.

Uomini e donne, giovani e anziani possono esserne colpiti. "Come noi che scriviamo e abbiamo la grazia di poterlo raccontare a chi non lo conosce" affermano ancora gli aderenti all'associazione. "Ictus - aggiungono - significa un momento stare bene e poco dopo essere colpito da un qualcosa destinato a cambiare la vita di tutti quelli che vivono a contatto con la persona amata. E non è un evento isolato. Più di 150.000 casi ogni anno in Italia e nel mondo è la prima causa di invalidità, la seconda di demenza e la terza di morte.

Alice Biella nasce, prima di tutto, per informare la popolazione sui fattori di rischio correlati all'ictus, con campagne di sensibilizzazione ed eventi dedicati, come ad esempio "il caffè di Alice", poi cercando di prevenire questa patologia con giornate di screening e promuovendo uno stile di vita sano, anche con diversi video creati e pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram Alice vuole poi supportare chi è stato colpito dall'ictus e i suoi familiari anche attraverso punti d'ascolto e attività per il mantenimento fisico e cognitivo.

Tante sono le attività progettate per aiutare le persone, "la cui vita è stata cambiata dall'ictus", possibili anche grazie all'aiuto dei volontari. Proprio per questo si sta organizzando un corso in modo da renderli il più equipaggiati possibile, "al fine di renderli consapevoli del loro agire nei confronti del bisogno". (ANSA).