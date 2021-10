Appendino è mamma per la seconda volta, è nato Andrea

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - L'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è diventata mamma per la seconda volta. Alle 15.17 di oggi, all'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino, è nato con parto cesareo Andrea. Mamma e neonato, che pesa di 3,3 chili, stanno bene.

Il cesareo è stato eseguito in anestesia spinale dalla professoressa Chiara Benedetto. La mamma ha potuto subito abbracciare il neonato già nel corso dell'intervento. Il piccolo ha potuto subito attaccarsi al seno per le prime poppate e per il contatto pelle-pelle seguito dall'équipe ostetrica, presente la dottoressa Alessandra Coscia, pediatra della Neonatologia universitaria, diretta dal professor Enrico Bertino.

Appendino e il marito, Marco Lavatelli, sono diventati genitori per la prima volta a gennaio 2016, quando è nata la primogenita Sara, che oggi ha 5 anni. (ANSA).