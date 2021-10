A Torino le Nitto Atp Finals, un francobollo le celebra

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Un francobollo celebra "il grande tennis a Torino", che dal 14 al 21 novembre ospita la prima edizione italiana delle Nitto Atp Finals. Realizzato da Poste italiane in 300 mila esemplari, e in circolazione da oggi, raffigura lo skyline del capoluogo piemontese, con i suoi principali monumenti, con la scritta 'Il grande tennis a Torino.

Nitto Atp Finals 2021-2025'.

"Le Atp - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - sono un'eredità importante che riceviamo dalla precedente amministrazione, alla quale siamo grati per aver creduto nella vocazione della città per eventi internazionali. Torino dimostrerà di essere in grado di organizzare grandi eventi internazionali e può essere una città che intorno ai grandi eventi sportivi rimette a sistema la grande eredità olimpica".

Il sindaco auspica quindi un "maggior coinvolgimento della città per rendere davvero la comunità partecipe" e a chi gli fa notare che sotto la Mole non si respiri ancora l'aria del grande evento risponde di aver "eredito una modalità organizzativa.

Speriamo che in qualche modo ci sia un maggior coinvolgimento per questa prima edizione, sicuramente ci sarà per le prossime".

Il 5 novembre è in programma la conferenza stampa di avvio, l'11 la cerimonia del sorteggio e la serata inaugurale alle Ogr, il 12 l'inaugurazione del villaggio di piazza San Carlo e il 14 la prima partita al Pala Alpitour. (ANSA).