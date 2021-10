'1 Caffè Onlus' e Cpd, al via campagna Il valore del dono

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Coinvolgere e sensibilizzare le persone di tutte le età, compresi i bambini più piccoli, sul tema della solidarietà e del donare agli altri, è lo scopo della campagna nazionale 'Il Valore del Dono' promossa da 1 Caffè Onlus e Cpd Consulta per le Persone in Difficoltà e aperta da oggi al 26 novembre sul sito www.1caffe.org.

Testimonial della campagna è Luca Argentero che in un video sul sito inizia così a spiegare la ragione del progetto: "Avete mai ricevuto un regalo inaspettato? Una cosa che desideravate tanto? O anche solo una gentilezza che nella giornata vi ha reso quel momento più gradevole? Ricevere è sicuramente una bella sensazione. Ma donare lo è ancora di più. Noi di 1 Caffè Onlus questa esperienza la facciamo da 10 anni e ci basiamo su un principio: ognuno secondo le proprie possibilità. Come unità di misura abbiamo proprio adottato il caffè, una cosa piccola, semplice, molto facile da donare e anche da ricevere. E pensiamo che la cultura del dono sia un passo fondamentale per far capire soprattutto ai più piccoli che può diventare una sana abitudine quotidiana".

La campagna coinvolge in prima persona gli insegnanti, mettendo a loro disposizione dei kit per la formazione sul mondo della solidarietà e del terzo settore, realizzati con il partner tecnico Associazione MicroLab (ANSA).