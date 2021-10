Vini, distillati e racconti dal mondo nella nuova Dispensa

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Ha aperto con un ricco e variegato assortimento di vini e distillati, ma i prossimi passi porteranno nella 'Dispensa' in Galleria Subalpina, a Torino, anche cibi, accessori per la degustazione, riviste di informazione e cultura gastronomica. Un luogo per conoscere e acquistare prodotti selezionati in tutto il mondo, raccontare le storie dei produttori, portando i clienti ad esplorare l'universo del gusto, con degustazioni e incontri. Tra le 900 referenze sugli scaffali, sui 75 metri della 'Dispensa' ci sono vini di piccoli e medi produttori di tutto il mondo, con moltissime etichette sconosciute anche a molti addetti ai lavori. E i migliori distillati: gin britannici e amazzonici, agavi messicane e vermouth, whisky per tutti i gusti, scozzesi e irlandesi, ma anche francesi e statunitensi. "Quando abbiamo pensato al progetto di 'Dispensa' avevamo l'obiettivo di trasformare il luogo dell'enoteca più tradizionale in uno spazio di racconto - spiega Pietro Bonada - vogliamo che sia un luogo dove il momento dell'acquisto si trasforma in una pausa dai ritmi frenetici e ci si concede il tempo per ascoltare, confrontarsi, per condividere cultura. Dietro ogni etichetta - conclude Bonada - c'è una tradizione, ci sono competenze, c'è il lavoro di professionisti. E per noi è importante che tutto questo arrivi al consumatore durante la degustazione".

Dal 13 novembre, per ogni weekend fino al 19 dicembre, a 'Dispensa' vengono organizzati tasting tematici per presentare vini e distillati. L'apertura del negozio è dalle 15 alle 20 di lunedì', dalle 11 alle 20 da martedì a domenica. (ANSA).