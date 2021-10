Tumori: Life is Pink, sindaco Torino sostiene la campagna

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e la nuova giunta comunale sostengono 'Life is Pink', la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. In occasione della prima giunta, questa mattina, il primo cittadino e gli assessori hanno posato con la t-shirt della campagna.

Un invito a partecipare alla campagna e a sostenere la ricerca. Tutte le informazioni su dove trovare le t-shirt e le shopper dedicate su https://fprconlus.it/la-fondazione/life-is-pink/. (ANSA).