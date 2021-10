Torino celebra i Nagoya Days per i 16 anni del gemellaggio

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Quattro giorni per celebrare l'anniversario del gemellaggio tra Torino e Nagoya, firmato nel 2005. Si terranno dal 4 al 7 novembre i Nagoya Days, per i quali anche la Mole Antonelliana si illuminerà con un logo che celebra l'evento. A inaugurare la manifestazione un seminario tecnico-istituzionale di alto livello, organizzato dalle rispettive Camere di Commercio, per ripercorrere gli sviluppi dei rapporti commerciali tra Italia e Giappone con un focus sul settore chiave delle relazioni tra le due città gemellate, il design.

Fra gli appuntamenti quello con il gruppo Toyota che presenterà la propria visione di mobilità del futuro e la cerimonia ufficiale, in video collegamento con la città giapponese, durante la quale è previsto anche lo scambio di uniformi tra le squadre di calcio delle rispettive città, Nagoya Grampus, Juventus e Torino. Durante i Nagoya Days, inoltre, a Palazzo Civico sarà allestita una mostra di disegni di ragazzi di Nagoya, frutto del progetto che lega la scuola Sinigaglia di Torino a quelle di Nagoya, mentre il Mercato Centrale ospiterà il Washoku Japanese culture & food fest. (ANSA).