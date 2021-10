Laterza, Festival Economia riparte dal Piemonte

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Festival internazionale dell'economia parte dal Piemonte, da Torino. Gli Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta hanno accolto l'invito della Regione Piemonte e della Città di Torino, insieme alla Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Camera di Commercio, Università degli studi, Politecnico e Collegio Carlo Alberto. "La Stampa", che per prima ha lanciato la candidatura della città raccogliendo l'adesione di tutti i candidati sindaco, sarà media partner. Lo spiega una nota. Il Festival si terrà da giovedì 2 a domenica 5 giugno e avrà come tema Merito, diversità, giustizia sociale.

"Un'ottima notizia per la città! È il riconoscimento alla nostra città di un ruolo da protagonista nel mondo economico e nell'organizzazione di eventi culturali. Un risultato reso possibile da una grande mobilitazione della città", commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Si arricchiscono così le occasioni di riflessione e approfondimento culturale a Torino - aggiunge -. Il Festival dell'Economia porterà in città dibattiti ed eventi pubblici sui profondi cambiamenti nel mondo economico mondiale. Le sfide sono numerose e ambiziose, Torino diventa, sempre più, un grande spazio comune dove si dibatte sul futuro".

(ANSA).