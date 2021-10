Juventus: De Sciglio, lesione al bicipite femorale

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Lesione muscolare Mattia De Sciglio. Gli accertamenti radiologici al JMedical hanno evidenziato - comunica il club bianconero - "una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Le condizioni del difensore della Juventus verranno nuovamente valutate tra una decina di giorni.

Oggi, intanto, all'indomani del capitombolo casalingo con il Sassuolo, la squadra bianconera si è allenata alla Continassa in due gruppi: seduta di scarico per chi ha giocato, combinazioni di gioco per il tiro, possesso palla e partitella per il resto.

(ANSA).