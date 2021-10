Giornata del Valore Alpino, verso l'istituzione in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Istituisce la Giornata Regionale del Valore Alpino, da celebrarsi il 16 gennaio di ogni anno nell'anniversario dell'inizio della ritirata di Russia, la proposta di legge regionale sugli Alpini licenziata oggi a larga maggioranza dalla VI Commissione del Consiglio regionale del Piemonte su proposta dal consigliere regionale Davide Nicco (FdI). Con il prossimo voto dell'Aula, dunque, il Piemonte diventa l'unica regione italiana con la Lombardia a dotarsi di una simile legge.

"È una bellissima notizia che ha raccolto un vasto consenso e che arriva proprio in prossimità dell'anniversario del Quattro novembre. La nuova legge offre strumenti concreti - commenta Nicco - non solo per ricordare e trasmettere alle giovani generazioni la cultura e i valori custoditi dai nostri Alpini, ma per varare iniziative innovative di formazione e servizio che a questi valori di civiltà e solidarietà si ispirano e meritano di essere coltivate".

La legge regionale promuove infatti iniziative di informazione e sensibilizzazione per valorizzare la storia, il ruolo e i valori trasmessi dagli Alpini alle giovani generazioni, in collaborazione con le sezioni territoriali e i gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) del Piemonte e anche con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni. Alla proposta ha dato anche il proprio sostegno il decano degli Alpini piemontesi, il sergente maggiore Giovanni Alutto, classe 1916, reduce dalla Campagna di Russia e originario di Santena (Torino). (ANSA).