Fondazione Faro, pronto a Carignano l'hospice Cornaglia

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Taglio del nastro oggi, 28 ottobre, per il nuovo hospice della Fondazione Faro onlus di Carignano.

Situato presso un'ala dell'ex ospedale San Remigio, è intitolato ad Alfredo Cornaglia: la struttura è stata infatti realizzata grazie al lascito del professore e al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L'hospice Cornaglia si sviluppa su un'area di 1.500 metri quadrati e dispone di 14 camere da letto, tutte singole e dotate di bagno privato, oltre che di poltrona letto per un familiare.

Come per tutti gli hospice Faro, è stato ricreato un ambiente accogliente per assistere il malato e i suoi cari con un piano di cura specialistico, continuamente rimodulato sulle esigenze dei pazienti.

"Si tratta di un progetto a cui la Faro ha lavorato a lungo - spiega il presidente della Fondazione Faro onlus Giuseppe Cravetto - e che permetterà di rendere sempre più accessibili le cure palliative alla cittadinanza, mission primaria della nostra Fondazione". "La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene progetti che offrono ai soggetti con bisogni di cura gli strumenti utili a garantire una piena libertà di scelta. Il progetto è stato interamente finanziato grazie ai proventi generati dal Fondo Opera di Alfredo Cornaglia che rappresenta un modello nella relazione tra Compagnia di San Paolo e i benefattori privati, consentendo alla Fondazione di agire come una piattaforma filantropica aperta, che mette a disposizione le proprie professionalità e competenze per il bene comune" sottolinea il Segretario Generale della Compagnia Alberto Anfossi.

Il costo complessivo dell'opera è di 4 milioni e 250 mila euro. (ANSA).