Vienna: Sonego esordio ok, battuto tedesco Koepfer

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Lorenzo Sonego ha aperto nel migliore dei modi l'Italian day all'"Erste Bank Open", ATP 500 di Vienna.

Sono infatti cinque gli azzurri in campo nella giornata oggi: per quattro - Sinner, Sonego, Fognini e Musetti - si tratta dell'esordio nel torneo, mentre Berrettini è impegnato già nel secondo turno. Il 26enne torinese, n.23 del ranking, ha sconfitto 6-4 6-3, in un'ora e 20 minuti, il tedesco Dominik Koepfer, n.62 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser (al posto del cileno Cristian Garin). Domani negli ottavi Sonego dovrà vedersela con il norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding, in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals. (ANSA).