Tumori: il Consiglio regionale per la prevenzione

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - "La parola d'ordine non può che essere 'prevenzione'. L'obiettivo del Consiglio regionale è quello di sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, poiché il tempismo aumenta notevolmente la probabilità di completa guarigione". Così il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che oggi ha ricevuto a Palazzo Lascaris Gianmarco Sala, direttore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo, e Anna Sapino, direttrice scientifica dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo.

"La pandemia ha limitato i percorsi di prevenzione, per questo è importante che un'istituzione come la nostra, attraverso gli Stati generali della prevenzione e benessere, stimoli la diffusione di quelle azioni rivolte ai cittadini perché cresca l'attenzione collettiva verso la tutela della salute - proseguito Allasia - Va in questa direzione il rinnovo da parte dell'Assemblea legislativa della collaborazione con la Fondazione di Candiolo, affinché si faccia tutti insieme sinergia per incrementare quella cultura della prevenzione indispensabile per rafforzare l'attitudine alla pratica dei controlli periodici individuali".

"La Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro è orgogliosa di avere anche quest'anno al proprio fianco il Consiglio regionale del Piemonte in occasione di Life is Pink, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili" - sottolinea Sala - Grazie quindi al presidente Allasia e a tutta l'Assemblea, che ancora una volta hanno scelto di essere in prima linea per la sensibilizzazione su prevenzione, salute e stili di vita. Temi oggi ancora più importanti per l'Istituto di Candiolo Irccs che, nonostante l'emergenza, è riuscito a garantire in questi mesi ricerche, cure e assistenza ai pazienti oncologici, mettendo a disposizione della comunità le proprie competenze e le proprie strutture". (ANSA).