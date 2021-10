Precipita da salto di roccia per 200 metri, morto cacciatore

(ANSA) - VERCELLI, 27 OTT - Un cacciatore di circa cinquant'anni è morto oggi in località Bric Galline, nel comune di Varallo Sesia (Vercelli). Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato da un salto di roccia per circa 200 metri; ad intervenire sono stati il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

L'équipe sanitaria, con il tecnico del Soccorso Alpino a supporto, ha proceduto con le operazioni di rianimazione, ma il tentativo si è rivelato inutile e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il compagno della vittima, in stato di choc, è stato recuperato a bordo dell'eliambulanza e allontanato dal luogo dell'incidente.

Terminate le operazioni, l'elicottero ha anche prelevato il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha coordinato le operazioni di recupero della salma. Con i soccorritori sono stati prese in carico le armi dei due cacciatori. (ANSA).