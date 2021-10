Lo Russo s'insedia, sfida è far ripartire Torino

"È un grande onore e una enorme responsabilità, ci attende una sfida importante, far ripartire Torino, questo è il mandato che ci è stato consegnato. Mettiamoci al servizio per Torino". Così il neo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo discorso di insediamento questa mattina in Sala Rossa.

Per il sindaco Lo Russo sono "tre le grandi priorità. Prima di tutto - dice - lavoro e ripartenza economica, poi giustizia sociale, diseguaglianze e inclusione. Abbiamo il compito di ricucire socialmente Torino e far sentire tutti i torinesi davvero protagonisti. Terza urgenza far tornare davvero vincente la vocazione internazionale della città ed essere anche protagonisti dell'emergenza climatica e ambientale dandosi obiettivi concreti, verificabili e esempio di come si possa essere un modello virtuoso di sviluppo".

Il sindaco declina poi un metodo di lavoro che passerà per "ascolto e confronto, per riportare i torinesi ad aver fiducia nelle istituzioni e partecipare alla vita democratica. Ascolto dei cittadini, dei corpi Intermedi a cui ridare centralità, del sistema delle istituzioni, ridando centralità agli organi e alle istituzioni dello Stato e decentrate in una dinamica corretta di relazioni che rispetta i ruoli e lavora in ottica di collaborazione. Poi - aggiunge - far ripartire il concetto di merito e competenza, nelle politiche, nelle scelte delle persone, nell'azione amministrativa. Terzo l'innovazione, nelle idee, nelle consuetudini, nelle persone. Dobbiamo stare nel cambiamento da protagonisti".

Lo Russo cita infine gli strumenti con cui attuare l'azione amministrativa, "le risorse umane, le risorse economiche pubbliche e private, e la rete delle relazioni, ricreando su basi nuove un tessuto capace di tornare a fare sistema, a partire dal Pnrr. Non possiamo perdere tempo, neanche un secondo".