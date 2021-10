Cinema: Torino omaggia Monica Vitti per i suoi 90 anni

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Nell'anno del suo 90/o compleanno, Torino omaggia Monca Vitti, tra le più amate attrici italiane di sempre, con 'Noi Vitti siamo fatte così', progetto del Distretto Cinema con Archivio Michelangelo Antonioni di Ferrara, Museo del Cinema di Torino, Polo del '900, Centro Sperimentale Cinematografia - Cineteca Nazionale, Lavazza Eventie MyMovies.it.

In programma, dal 3 novembre, retrospettive cinematografiche (al Cinema Massimo, al Cinema Ambrosio e al Cinema Splendor di Chieri e in streaming su MyMovies /MioCinema) un'appendice fotografica alla Mole Antonelliana, incontri e letture che rielaborano l'iconografia dell'attrice, i suoi ruoli e personaggi, testimonianza dell'emancipazione femminile nell'Italia del boom economico fino agli anni '80. Ad inaugurare l'omaggio sarà Rocío Muñoz Morales, per "sottolineare quanto il nuovo cinema italiano e le attrici contemporanee amino ancora Monica Vitti".

"Monica Vitti non è solo la grande attrice che tutti conosciamo, emblema dei profondi silenzi del cinema di Antonioni o mattatrice comica nella commedia all'italiana, fino ad allora fatta pressoché di soli uomini, ma è anche il simbolo della diva antidiva, della donna moderna, indipendente, femminista - dice Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema - Il novantesimo compleanno è solo uno tra i tanti motivi per cui vale la pena celebrarla, per ricordare un'attrice e una donna che resiste comunque e nonostante tutto, la cui immagine rimane inalterata attraverso i decenni". (ANSA).