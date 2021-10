Capriolo cade in vasca recupero acque, salvato dai Vvf

(ANSA) - ARQUATA SCRIVIA (ALESSANDRIA), 27 OTT - I vigili del fuoco del distaccamento di Novi Ligure sono intervenuti ad Arquata Scrivia, dopo la richiesta per soccorso di un capriolo caduto in una vasca di recupero acque, con alte pareti, che gli impedivano di uscire da solo. I pompieri - si legge in una nota del Comando Provinciale - una volta raggiunto l'animale, l'hanno immobilizzato e imbragato e sono poi riusciti a portarlo illeso in zona sicura. (ANSA).