A Camera gli scatti iconici di Martin Parr, focus sul tennis

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Nei giorni in cui Torino diventa capitale internazionale del tennis con le Nitto Atp Finals, a Camera - Centro Italiano per la fotografia lo sport è protagonista con gli scatti di Martin Parr, uno dei più autorevoli esponenti della fotografia contemporanea. La mostra "Martin Parr. We ❤ Sports", dal 28 ottobre al 13 febbraio 2022, ripercorre la carriera del grande autore inglese attraverso 150 immagini dedicate a numerosi eventi sportivi, con un focus tematico incentrato sugli scatti realizzati da Parr in occasione dei più rilevanti tornei di tennis degli ultimi anni. Immagini che sono vere e proprie icone del nostro tempo.

L'esposizione, a cura di Walter Guadagnini con Monica Poggi, è realizzata in collaborazione con il Gruppo Lavazza, partner istituzionale e storico sostenitore di Camera e con Magnum Photos. Protagonisti degli scatti di Parr non sono tanti gli atleti o gli eventi sportivi, ma le emozioni dietro lo sport. Ad attirare l'attenzione di Parr sono i tifosi, con le loro coreografie, i gadget vistosi utilizzati per manifestare goliardicamente la propria fede, i travestimenti grotteschi.

Nella sezione dedicata al tennis sono esposte 40 fotografie realizzate da Parr a partire dal 2014 frequentando i quattro tornei del Grande Slam (The Australian Open a Melbourne; l'Open di Francia a Parigi, noto come Roland Garros; il Torneo di Wimbledon a Londra; l'Us Open di New York): un allestimento scenografico trasporta i visitatori nel vivo della competizione, racconta le dinamiche che animano sia gli spalti sia i campi da gioco. (ANSA).