Torna Well Impact con Chiara Benedetto e scrittore Stassi

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Tornano gli incontri del Cultural Wellbeing Lab della Fondazione Compagnia di San Paolo, percorso sperimentale che punta a dare impulso alla creazione di nuove competenze e progettualità sul binomio Cultura e Salute. E' previsto questa sera il secondo appuntamento, un incontro sul filone Cultura e relazione di cura tra Chiara Benedetto, direttrice della Ginecologia e Ostetricia universitaria 1 dell'Ospedale Sant'Anna di Torino e lo scrittore Fabio Stassi.

Parteciperanno alla conversazione anche Frame, dors - Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute e gli studenti di Upo (Università Piemonte Orientale).

"L'approccio incentrato sulla paziente - spiega Chiara Benedetto - presuppone che il medico conceda tempo e spazio alla persona assistita per raccontare la sua storia, ascolti attivamente, risponda alle emozioni, adatti il linguaggio al livello di comprensione della paziente e comunichi non soltanto attraverso le parole ma anche attraverso il contatto visivo e le espressioni non verbali. In tal modo la paziente viene incoraggiata a raccontare la sua storia e a prendere parte attiva nel processo decisionale".

"La paziente -prosegue Benedetto - viene incoraggiata a raccontare la sua storia e a prendere parte attiva nel processo decisionale. Questa è la via per creare una vera e profonda alleanza medico-paziente nel progetto terapeutico con un effetto positivo sull'adesione ai trattamenti e quindi sul successo della terapia".

In tutto sono 7 gli appuntamenti online e dal vivo del Cultural Wellbeing Lab della Fondazione Compagnia di San Paolo, iniziativa nata nell'ambito del progetto di Well Impact. (ANSA).