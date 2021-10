TorinoDanza chiude con la coreografa De Keersmaeker

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - La prima nazionale di uno degli spettacoli più attesi, 'The Golberg Variations, BWM 988' di Anne Teresa de Keermaeker/Rosas, una delle più autorevoli coreografe e danzatrici della scena contemporanea, chiude il 28 e 29 ottobre alle Fonderie Limone di Moncalieri l'edizione 2021 di Torinodanza Festival, guidato dal direttore artistico Anna Cremonini.

Dopo l'esperienza maturata nel 2017 con Mitten wir im Leben sind / Bach6Cellosuiten e nel 2018 con i Sei Concerti Brandeburghesi, la celebre artista fiamminga, che ha iniziato i suoi studi a Bruxelles al Mudra, la scuola fondata da Maurice Bejart, prosegue il viaggio nelle architetture sonore di Johann Sebastian Bach con questo nuovo solo ideato in occasione del suo 60/o compleanno. L'infinito gioco di variazioni, canoni e fughe sul tema delle trenta Variazioni Goldberg BWV 988 di Bach, eseguite dal vivo dal pianista russo Pavel Kolesnikov, viene indagato attraverso la tensione motrice di De Keersmaeker. Una forma di danza in bilico fra un'astrazione fuori dal tempo e il rispetto del rigoroso equilibrio contrappuntistico del grande compositore tedesco. De Keersmaeker evoca un cosmo popolato di figure che sembrano provenire dal cinema, dal balletto o dalla danza popolare per dialogare con se stessa, sfidarsi e contraddirsi attraverso la propria gestualità. Scene e luci di Minna Tiikkainen. Lo spettacolo è prodotto dalla celebre compagnia berlga Rosas.

La pratica coreografica di questa artista trae anche principi formali dalla geometria, dai modelli numerici, dal mondo naturale e dalle strutture sociali per offrire una prospettiva unica sul movimento del corpo nello spazio e nel tempo. (ANSA).