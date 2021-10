Scontro tra auto, madre e figlia 13enne morte nel Novarese

(ANSA) - NOVARA, 26 OTT - E' deceduta all'arrivo in ospedale, a Novara, la donna di 56 anni al volante dell'auto travolta questa mattina da un'auto, e non da un furgone come appreso in un primo momento, a Cavaglietto, nel Novarese. Si aggrava dunque il bilancio dell'incidente stradale, nel quale è morta sul colpo una tredicenne, figlia della donna.

L'incidente sulla provinciale che collega Barengo a Cavaglietto, poco più di 400 abitanti nella zona tra Borgomanerese e la bassa. La madre stava accompagnando la figlia a scuola da Vaprio, comune di residenza della famiglia, per poi recarsi al lavoro a Ghemme. Lo schianto, violentissimo, in corrispondenza di un incrocio già teatro di numerosi incidenti.

Con il 118 sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, la polizia locale di Cavaglietto, che ha chiuso la strada per effettuare i rilievi ancora in corso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. (ANSA).