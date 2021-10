Nova Coop spiega Agenda Onu, escape room e frigo comunità

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Una escape room per spiegare l'economia circolare, un frigo di comunità per favorire il recupero delle eccedenze alimentari, dei pacchi a sorpresa per contrastare le povertà educative: sono alcune delle iniziative previste da Im.patto Torino, il progetto promosso da Nova Coop che punta a diffondere la conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 tra i cittadini torinesi delle circoscrizioni 4, 5, 6 e 7.

Im.patto, che mette in rete 21 realtà torinesi, si articola in una serie di iniziative, attività e percorsi che proseguiranno fino a marzo 2022 e che insistono, in particolare, sugli obiettivi riguardanti la salute, il benessere, le città sostenibili e i diversi aspetti dell'alimentazione e del consumo responsabile.

Dal 5 al 7 novembre presso il Superstore Coop in via Botticelli 85 sarà aperta al pubblico Escape4Change, la prima escape room progettata per far scoprire i segreti dell'economia circolare. Il gioco, della durata totale di circa un'ora, è gratuito e alla portata di tutti, dai 10 anni in su.

"Im.patto Torino è uno dei più ambiziosi tra i progetti delle Politiche Sociali di Nova Coop. La Cooperativa ha inoltre attivato in altre sette realtà del territorio piemontese progetti per ripensare alle forme di fare cooperazione sul territorio e offrire risposte ai bisogni più urgenti costruendo processi partecipativi con altre realtà del terzo settore" spiega Enrico Nada, responsabile Politiche Sociali Nova Coop.

(ANSA).