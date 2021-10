Moda: toscana Idee Partners entra nel gruppo Pattern

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Pattern, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella Progettazione, Ingegneria, Sviluppo, Prototipazione e Produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica di aver sottoscritto un accordo quadro vincolante per l'acquisto del 54% di Idee Partners (ragione sociale Idee Consulting), società toscana operante nel settore della pelletteria di lusso (principalmente borse e piccoli accessori).

"Accogliamo con grande piacere nella nostra famiglia Claudio Delunas, fondatore e ceo di Idee, una persona che condivide la nostra visione e i nostri valori sia sul tema della valorizzazione delle persone, che sul ruolo strategico della tecnologia e della sostenibilità. Non vediamo l'ora di iniziare a collaborare e siamo certi che insieme miglioreremo ancora molto" commenta Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern. "Con questo accordo continuiamo il piano di sviluppo del Polo Italiano della Progettazione del Lusso iniziato nel 2017. Riteniamo che dall'eccellenza progettuale si debba partire per mantenere le competenze produttive e che in questo senso Idee sia un esempio quasi unico nell'ambito della pelletteria di lusso. Sono contento che dopo Piemonte, Umbria ed Emilia-Romagna si investa su un distretto così importante come la Toscana".

