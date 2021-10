Green pass: Comune Ivrea rimuove la garante dei detenuti

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - A tarda notte il Consiglio comunale di Ivrea ha votato la rimozione di Paola Perinetto da garante dei detenuti. La decisione dopo le polemiche per il post che, su Facebook, la Perinetto ha pubblicato e poi rimosso nel quale paragonava il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al terrorista Cesare Battisti. Tredici su quattordici i voti a favore della rimozione del garante comunale, con un solo astenuto. Ora il Consiglio di Ivrea, nella prossima seduta, sceglierà il sostituto. La rimozione di Paola Perinetto, sostenuta da tutte le forze politiche della città, era stata sollecitata anche dal garante nazionale dei detenuti.

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e, tramite la Digos di Torino, ha acquisito il post pubblicato e poi rimosso dalla Perinetto. L'ex garante non ha mai nascosto la sua contrarietà al Green pass. Era stato il garante nazionale dei detenuti a chiedere per primo al sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, e al Consiglio comunale della città di "valutare la rimozione della Perinetto dall'incarico".

Richiesta fatta propria, a livello locale, dalla Lega, dal Pd e da tutte le forze politiche della città, oltre che dal Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria, e da diversi esponenti nazionali di Italia Viva. Solo il garante dei detenuti regionale, Bruno Mellano, aveva tentato una parziale difesa: "L'errore in cui è incorsa la collega non deve cancellare però il lavoro effettuato in questi anni né far venir meno il rispetto della persona". (ANSA).